اليوم ذكرى ميلاد حسن مصطفى، ناظر “مدرسة المشاغبين”



ولد الفنان المصري العريق، حسن مصطفى في مثل هذا اليوم 26 يونيو 1933 فى حى الظاهر بالقاهرة، وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1957، ثم التحق بفرقة الفنان إسماعيل ياسين، ليبهر الجميع بموهبته الفذة.

وقد قدم الفنان الراحل حسن مصطفى ما يقرب من 400 عمل فني، وأبدع فى المسرح حتى أصبح أيقونة مسرحية لن تتكرر، ومن أبرز أعماله: “مدرسة المشاغبين”، العيال كبرت، سيدتى الجميلة، حواء الساعة 12، دو رى مى فاصوليا، الدبابير، رأفت الهجان، العميل 1001، إمام الدعاة، من الذى لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت عباس الأبيض فى اليوم الأسود، شيخ العرب همام وغيرها.

وتعد مدرسة المشاغبين من أعماله الفنية الفريدة والتى تأثرت بها أجيال عديدة، حتى أصبح يطلق عليه “ناظر مدرسة المشاغبين”.

وقد نجح الناظر فى السينما أيضا، وقدم عددا من الأعمال الفنية، أهمها: “أرض النفاق” و”أخطر رجل فى العالم” مع فؤاد المهندس” وفيلم “امرأة واحدة لا تكفى” مع يسرا وأحمد زكى، وفيلم “غريب فى بيتى” مع نور الشريف وسعاد حسنى و”الزواج على الطريقة الحديثة” مع سعاد حسنى و”البوسطجى” مع شكرى سرحان، و”أفواه وأرانب” مع فاتن حمامة ومحمود ياسين، و”مرجان أحمد مرجان”، مع عادل إمام، و”نصف ساعة” جواز مع رشدى أباظة وشادية، وغيرها من الأفلام.

تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمى جمال، وعلى خلاف معظم الفنانين، فقد استمرت زيجتهما ما يقرب من 50 سنة حتى رحيله يوم 19 مايو عام 2015، عن عمر ناهز 81 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى.