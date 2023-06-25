انتهاء التمرد المسلح لمجموعة "فاغنر" العسكرية في روسيا، ومغادرة رئيسها المرتزَق بريغوجين الى عاصمة بيلاروسيا
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جرينتش+2 03:00
هكذا تمت تصفية تمرد مجموعة فاجنر خلال 24 ساعة، وقبل ان تتعمق الطعنة في الظهر الروسي
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