المستوطنون يهاجمون قرية أم صفا قضاء رام الله، ويطلقون الرصاص الحي صوب طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تغطيته للأحداث/ فيديو

رام الله – هاجم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تغطيته للأحداث.

وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما ناشدت القرية اهالي القرى المجاورة ضرورة التوجه لأم صفا من أجل مساندة الأهالي هناك.

وبحسب مصادر محلية أخرى، فإن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال أطلقوا النار صوب طاقم تلفزيون فلسطيني أثناء قيامهم بتغطية اعتداءات المستوطنين على القرية.

وأضافت المصادر، أن قرابة 70 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا يرافقهم جيش الاحتلال، وأطلقوا النار صوب المنازل ومنشآت المواطنين، مضيفةً أن طاقم التلفزيون كان يقوم بتغطية الأحداث من على سطح أحد المنازل، حيث أطلق المستوطنون النار صوبهم، ما تسبب بإصابة الكاميرا بالرصاص الحي بشكل مباشر وتحطمها.

وتسببت اعتداءات المستوطنين بنفوق حصان لأحد المواطنين وتضرر عدد من المنازل.

وفي السياق ذاته نددت وزيرة الصحة مي الكيلة، جريمة اعتداء المستوطنين على مركبة إسعاف تقل مريضا قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت الكيلة في بيان، اليوم السبت، إن مركبة إسعاف تابعة لمركز طوارئ شهداء بني زيد الغربية الطبي التابع لمديرية صحة رام الله والبيرة تعرضت لرشق بالحجارة من قبل المستوطنين بالقرب من أم صفا، وذلك أثناء نقلها لمريض من المركز في بيت ريما إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأضافت أن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة سائق الإسعاف بجروح ورضوض، فيما نجا المريض بأعجوبة ولم يصب بأذى، مشيرة إلى أن عناية الله حالت دون انقلاب سيارة الإسعاف.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية وأبناء شعبنا من إرهاب المستوطنين المتواصل، والذي يتم تحت غطاء من جيش الاحتلال.

وفي التفاصل.. قرية أم صفا.. لم يشفع لها صفاؤها وصغر مساحتها أمام قطعان المستوطنين المجرمين، الذين عاثوا فيها فسًاد، وحرقًا وتدميرًا، والتي كانت مرتعًا لإجرامهم وإرهابهم في هجمتهم المتواصلة على قرى الضفة الغربية منذ عدة أيام.

القرية التي تقع شمالي على بعد 12 كم شمال رام الله، على الطريق الواصل بين رام الله وسلفيت، يحدها من الشرق قرى عجول وعطارا ودير السودان وقرى عجول، ومن الشمال أراضي النبي صالح ودير نظام، ومن الغرب قرى الجبية وبرهام ومناطق كوبر جنوبا.

يكبلها الاستيطان ويسلب أراضيها رويدًا رويدًا، فقد صادر الاحتلال ما مجموعه 227 دونم من أراضي القرية لصالح إنشاء مستوطنتين إسرائيليتين هما: عطيرت وحلميش.

يكبلها الاستيطان ويسلب أراضيها رويدًا رويدًا، فقد صادر الاحتلال ما مجموعه 227 دونم من أراضي القرية لصالح إنشاء مستوطنتين إسرائيليتين هما: عطيرت وحلميش.

وقد أفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، أن عشرات المستوطنين هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناشدا القرى المجاورة ضرورة التوجه لأم صفا من أجل مساندة الأهالي هناك.

من ناحيته، قال مصور تلفزيون فلسطين الصحفي محمد راضي، إن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال أطلقوا النار صوبه وصوب الزميلة فلانتينا أبو حامد، أثناء قيامهما بتغطية اعتداءات المستوطنين على القرية.

وأضاف ان قرابة 70 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا يرافقهم جيش الاحتلال، وأطلقوا النار صوب المنازل ومنشآت المواطنين، مضيفا أن طاقم التلفزيون كان يقوم بتغطية الأحداث من على سطح أحد المنازل، حيث أطلق المستوطنون النار صوبهم، ما تسبب بإصابة الكاميرا بالرصاص الحي بشكل مباشر وتحطمها، كذلك تحطم معدات البث.

وقال، إن لُطف الله حال دون إصابته والزميلة فلانتينا جراء عدوان المستوطنين، الذي تسبب أيضا بنفوق حصان لأحد المواطنين، وإشعال النيران بعدد من من المنازل، واعتدى المستوطنون أيضا على مركبة إسعاف كانت تقل مريضا، ما أدى لإصابة سائقها بجروح ورضوض، وإلحاق أضرار بها.

ومن جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء اليوم السبت، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة خلال اشتباكات بين عشرات المستوطنين والفلسطينيين قرب قرية أم صفا شمال رام الله، جرى خلالها رشق متبادل للحجارة.

وذكر موقع مفزاك راعم العبري: “في أعقاب الاشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين وإحراق منازل وسيارات فلسطينية، أضرم الفلسطينيون النار بمركبة أمنية إسرائيلية في بلدة أم صفا قضاء رام الله.

كما أضرم المستوطنون اليوم السبت النار في أراضي المواطنين الزراعية في مسافر يطا جنوبي الخليل وفي بلدة سعير شرقاً.

ونقلت وكالة صفا عن مصادر محلية أن عدداً من المستوطنين داهموا أراضي المواطنين في قرية تواني بمسافر يطا، وأشعلوا النار في نحو 50 دونماً من المحاصيل الزراعية التي تعود للمواطنين: محمود حمامدة، وجمال حمامدة ومفضي ربعي.

وفي السياق، قام مستوطنون برعي ماشيتهم في أراضي المواطنين الزراعية في منطقة عين البيضا شرقي يطا، ما أدى لإتلاف محاصيلها.

وفي بلدة سعير شرقاً، أشعل مستوطنون النار في أشجار زيتون وأخرى حرجية بمنطقة واد سعير، ما أدى لتفحّم عشرات الأشجار.

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعداً لاعتداءات المستوطنين على عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي أدت لسقوط شهداء وجرحى، وحرق منازل وتدميرٍ للممتلكات.

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مصادر محلية:"مستوطنون يشعلون النار في ممتلكات للمواطنين قرب قرية أم صفا قضاء رام الله". pic.twitter.com/ncxu4ltVKE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 24, 2023