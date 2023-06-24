استشهاد المنفذ .. إصابة جندي صهيوني بعملية إطلاق نار، فجر اليوم السبت، على حاجز قلنديا شمال القدس/ فيديو

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب جندي صهيوني، فجر اليوم السبت، بعملية إطلاق نار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

ووفق قناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطينيا وصل من جهة الضفة الغربية إلى الحاجز، وفتح النار تجاه حراس الأمن الإسرائيليين بالمكان، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح طفيفة في يده.

وأشارت القناة، إلى أن حراس الأمن بالمكان أطلقوا النار تجاه الفلسطيني ما أدى إلى استشهاده.

وأعلنت قوات الاحتلال في بيان لها، أنه في حوالي الساعة 02:40 فجرًا، وصل إلى حاجز قلنديا فلسطيني من تجاه المناطق الفلسطينية وأطلق النار تجاه قوات الأمن في المكان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجراح طفيفة.

وأضافت أن القوات أطلت النار تجاه الفلسطيني، ولاحقًا أعلن عن مقتله (استشهاده)، مشيرة إلى العثور على بندقية M-16 كانت بحوزته.

وتشهد حالة المقاومة تصاعدًا كبيرة في الضفة والقدس المحتلتين ردًّا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتكررة.

وفي التفاصيل، استُشهد شاب فلسطيني على حاجز قلنديا، شمال القدس وجنوب رام الله في الضفة الغربية، إثر إصابته بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت.

وأصابت قوات الاحتلال أحد الشبان بإصابة خطيرة، توفي على إثرها في وقت لاحق، بادعاء إطلاقه النار على حاجز قلنديا.

ووفقا لادعاء الشرطة الإسرائيلية فإنه في حوالي الساعة 02:40 وصل إلى حاجز قلنديا بمنطقة القدس، شاب من المناطق الفلسطينية وقام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن المتواجدة في المكان، مما أدى إلى إصابة “حارس أمن مدني” بجرح طفيفة. وقامت قوات الأمن بالرد على إطلاق النار وتحييد الشاب، ولاحقًا أُعلن عن مقتله وتم ضبط بندقية M-16 كانت بحوزته.

وأشارت إلى أن الشاب وصل مشيا على الأقدام من اتجاه الضفة الغربية وقام بإطلاق النار بإتجاة قوات الأمن المتواجدة في مكان الحادث، ونتيجة لذلك، أصيب “حارس أمن مدني” كان يعمل في المكان بجروح طفيفة (بحسب مسؤولين طبيين)، حيث تمت إحالته لتلقي العلاج الطبي في مستشفى “هداسا عين كارم”.

🎥 #شاهد | اللحظات الأولى للاشتباك على معبر قلنديا شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/ehsgZ94ZMP — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) June 24, 2023