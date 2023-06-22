غضبة أم فلسطينية.. العدو ينسف منزل الأسير كمال جوري في نابلس، ووالدته تعقب: هدم المنزل فدى حذائك يا كمال/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:48
استشهاد 3 مقاومين ليلة امس في قصف جوي إسرائيلي، يعيد التذكير بآخر عملية اغتيال جوي نفذها العدو في الضفة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني