إخضاع جنود دروز وبدو في جيش العدو لعقوبات تأديبية، لأنهم أشادوا في فيديو بجرأة جنين ووجهوا شتائم لإسرائيل/شاهدوا
أهم العناوين
جرينتش+2 04:49
بايدن “الخرف” يصف الرئيس شي بينغ بـ”الديكتاتور” ويفسد بذلك زيارة بلينكن للصين الهادفة لتخفيف التوترات معها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني