استشهاد طفلة فلسطينية في جنين متأثرة بإصابتها برصاص العدو

جنين – استشهدت طفلة فلسطينية، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال، قبل يومين، في العدوان الصهيوني على جنين.

وقالت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، إن الطفلة سديل غسان نغنغية (15 عاماً)، استشهدت متأثرة بإصابتها قبل يومين برصاص الاحتلال خلال عدوانه على جنين.

وباستشهاد “نغنغية” يرتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على جنين قبل يومين إلى 7؛ بينهم طفلان، بالإضافة لإصابة 91 مواطنًا؛ منهم 22 بجراح بين خطيرة وحرجة.

وأقرّ جيش الاحتلال بإصابة 8 من جنوده في العدوان العسكري الذي شنّه صباح الإثنين المنصرم، على جنين ومخيمها، مشيرًا إلى أن 7 آليات عسكرية أعطبت خلال العدوان الذي شاركت فيها مروحيات أباتشي لأول مرة منذ 20 عامًا، وأصابها رصاص المقاومين في جنين.

وبارتقاء الشهيدة سديل يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 174 شهيداً، وفق وزارة الصحة في رام الله.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين الشهيدة الطفلة نغنغية، والشهيد ناصر صالح محمد سنان (55 عاما) الذي ارتقى عند منتصف الليلة الماضية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس قبل نحو شهر في جنين.

ودعت إلى المشاركة في تشييع جثماني الشهيدين، حيث ينطلق موكب التشييع للشهيدين معا في تمام الساعة الحادية عشرة من أمام مستشفى جنين.