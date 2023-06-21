استشهاد الشاب عمر قطين وأصابة عدد آخر واحراق الممتلكات، جراء اعتداءات المستوطنين على بلدة ترمسعيا شمال رام الله

رام الله 21-6-2023 وفا- استشهد الشاب عمر أبو القطين “جبارة” (27 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، بوصول الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وكان مستوطنون هاجموا، ظهر اليوم الأربعاء، ترمسعيا، ما أدى لإصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس البلدية لافي أديب لـ”وفا”، بأن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة، ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، وإحراق 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.

وأضاف أديب، أن مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات، ما أدى إلى احراق المحاصيل الزراعية، ولا تزال النيران مشتعلة حتى اللحظة.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، مشيرا إلى أن البلدة محاطة بعدد من البؤر الاستيطانية، وتتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين.

وحسب شهود عيان، أطلق عدد من المستوطنين الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وقالت جميعة الهلال الأحمر لـ”وفا”، إن عددا من المستوطنين منعوا مركبات الاسعاف من الوصول للبلدة، لإسعاف المصابين.

هذه المجزرة تعيد للأذهان وحشية المستوطنين، في السادس والعشرين من شباط الماضي، حينما نفذوا 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، والأمر تكرر يوم أمس بإحراق عشرات الدونمات والمركبات في عديد من القرى، وهي: اللبن الشرقية، واللبن الغربي، وعوريف، وكفر الديك.

يشار إلى أن هناك تخوفات من هجوم مرتقب للمستوطنين في البلدات المجاورة، حيث هناك تجمع لعدد منهم عند مدخل بلدة سنجل.

مصادر محلية: "جانب من اعتداء المستوطين على أهالي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وحرق المنازل والسيارات". pic.twitter.com/NLy0hP9FCO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 21, 2023

تغطية صحفية: "مشاهد بطولية لتصدي الأهالي لاعتداءات المستوطنين في بلدة ترمسعيا برام الله". pic.twitter.com/XKPnogLdXg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 21, 2023