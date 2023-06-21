إخضاع جنود دروز وبدو في جيش العدو لعقوبات تأديبية، لأنهم أشادوا في فيديو بجرأة جنين ووجهوا شتائم لإسرائيل/شاهدوا
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جرينتش+2 04:48
استشهاد الشاب عمر قطين وأصابة عدد آخر واحراق الممتلكات، جراء اعتداءات المستوطنين على بلدة ترمسعيا شمال رام الله
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