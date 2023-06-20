ابنة شقيقة المطربة سميرة توفيق تنفي شائعة وفاة خالتها

استنكرت لينا رضوان ابنة شقيقة المطربة اللبنانية، سميرة توفيق تداول شائعة وفاة الأخيرة في الساعات القليلة الماضية، والتي تصدرت الترند على إثرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن خالتها الفنانة بصحة جيدة.

وهاجمت لينا صفحة قناة “رؤيا” الأردنية، بعد أن نشرت خبرا يتحدث عن وفاة الفنانة، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها عن رحيلها، ودعتها إلى التحقق والتأكد قبل النشر.

وقالت في رسالة دونتها عبر حسابها في “فيسبوك”: “صباحكم يا حباب صحة سميرة توفيق.. ليه طيب اتأكدوا قبل ما تنشروا خبر عار عن الصحة”.

وأضافت: سميرة توفيق مقيمة في دولة الأمارات العربية المتحدة، مقيمة في أبوظبي في فيلتها الرائعة المهداة لها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الأمارات حفظها الله ورعاها”، كما تتلقى علاجها باستمرار في مستشفى كليفلاند أبوظبي تكريما من دولة الامارات.

واختتمت لينا رضوان رسالتها بالقول: “سميرة توفيق حية ترزق، وترقبوا رسالة صوتية لسميرة توفيق الى الأعلامي اندرية داغر بأذن الله ، تحيي وتسلم على محبيها في لبنان والخليج وجميع أنحاء الوطن العربي”.

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