استشهاد خمسة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش العدو في جنين، مقابل إصابة 7 جنود صهاينة وتفجير آلياتهم/ فيديو
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جرينتش+2 09:26
وزيرة خارجية فرنسا “الشمطاء” تثير غضبة الجزائريين، جراء تعبيرها عن “الاستياء” من إعادة مقطع إلى نشيدهم الوطني
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