استشهاد خمسة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش العدو في جنين، مقابل إصابة 7 جنود صهاينة وتفجير آلياتهم/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:26
منتهى الإجرام.. البنتاغون يستعد لاستخدام طائرات مُسيّرة لنقل بعوض يحمل أوبئة مُعدية إلى صفوف خصوم أمريكا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني