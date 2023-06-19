راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة “فيه كتير حلوين”/ فيديو

طرحت شركة “مزيكا” للنجم اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان “فيه كتير حلوين”، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى.

وقد صوّر راغب علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها فى إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة، وهى إنتاج مشترك بين شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر و”back stage production”.

وعبر راغب علامة عن سعادته بتعاونه مع شركة “مزيكا” برئاسة المنتج محسن جابر، مؤكدا أن هذا التعاون كان قد أسفر عن نجاحات قديمة بينهما في الماضي.

يذكر أن الفنان راغب علامة احتفل بعيد ميلاده الأسبوع الماضى، ونشر مقطع من أغنية “فى كتير حلوين” أثناء الاحتفال، كما نشر أيضا مقطعا آخر بحفله الأخير فى قطر، ولاقى إعجابا وتفاعلا كبيرين بين رواد السوشيال ميديا.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية:

فيه كتير حلوين وإشمعنا إنت.. كل أما تخش مكان

خطاف للعين وإن كان مقلوب

فجأه بتقلبه روقان

فيك إيه م السحر اللي مخلي

لحضورك طعم غريب

فـهـمـنا يـا جـامـد يـا مـعـدي.. ياجميل يا لذيذ يارهيب

لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما.. وشـاغـلـنـا وعـامـل أزمـه

و بتاكل الجو بنظره.. هنكابـر ليه مـالـوش لازمه

لا لا لأ فيه حـضـور فيه هيبـه.. مـقبـول بطريقـه عـجـيبه

مش بس عـشـان متدلع.. ده عشان ليك طـله رهيبه

ياجميل يا لذيذ يارهيب

فيه كتير حـلويـن جـدًا لـكـن.. روحنا لروحهم مش قابله

بس انت بقى في حته لوحـدك.. بصراحه عنيك مش سهله

ولا شوفت إتنين مـره اختلفوا.. عـلى إن حـضـورك نـعـمـه

بـيـقـول عـلـيـك قـمــر إنـمـا لا.. انا شايفك أحـلى وأحلى

لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما.. وشـاغـلـنـا وعـامـل أزمـه

و بتاكل الجو بنظره.. هنكابـر ليه مـالـوش لازمه

لا لا لأ فيه حـضـور فيه هيبـه.. مـقبـول بطريقـه عـجـيبه

مش بس عـشـان متدلع.. ده عشان ليك طـله رهيبه.