استشهاد خمسة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش العدو في جنين، مقابل إصابة 7 جنود صهاينة وتفجير آلياتهم/ فيديو

جنين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 91 آخرين منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

والشهداء، هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، والشهيد الخامس أحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 63 إصابة بينها 10 بجروح بين خطيرة وحرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة بالرأس إلى مستشفى الرازي، فيما نُقلت 27 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها 12 إصابة خطيرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات “أباتشي”، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز “أباتشي” لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

وجاء في خبر عاجل بثته وسائل إعلام عبرية إصابة 6 جنود صهاينة بتفجير سيارتهم العسكرية حالة بعضهم خطيرة، وتمكنت مروحية من نقل الإصابات.

فقد فجرت المقاومة الفلسطينية عبوات ناسفة في آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنين، صباح اليوم.

ولأول مرة منذ نهاية انتفاضة الأقصى، أدخل جيش الاحتلال الطائرات المروحية في الاشتباكات، التي أطلقت الصواريخ تجاه عدة أهداف في المدينة.

وقال المراسل الإسرائيلي، أمير بوخبوط، إن المقاومين نصبوا كميناً لقوة من الجيش بعد اكتشاف تسللها إلى جنين، صباح اليوم، وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.

واضاف بوخبوط، إن المقاومين اكتشفوا قوة من وحدات “المستعربين” عند الساعة 5:30 صباحاً وأطلقوا عليها صليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، مما أجبر جيش الاحتلال على إرسال تعزيزات كبيرة إلى الميدان، ترافقها جرافة عسكرية، لإنقاذ القوة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، أن العبوات الناسفة التي فجرتها المقاومة خلال الاشتباكات أسفرت عن إعطاب آليتين، وقالت إن الآليات محصنة لكن العبوات قوية.

وقالت كتيبة جنين في سرايا القدس، في بلاغات عسكرية، إن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة حققت إصابات مباشرة بآليات جيش الاحتلال التي اقتحمت جنين ومحيط مخيمها.

وأطلقت السرايا على المعركة اسم “بأس الأحرار”، وقالت إنها لرد العدوان عن جنين ومخيمها.

ووثقت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة آليات لجيش الاحتلال بشكل مباشر، بالعبوات الناسفة، واندلاع النيران في بعضها.

واندلعت الاشتباكات بعد اكتشاف المقاومين لقوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى، محيط حي الجابريات، فجر اليوم.

وقالت السرايا إن مقاتليها نفذوا “ضربة نوعية” لقوات الاحتلال، حيث تمكنوا من تفجير عدد من عبوات “التامر” المعدة مسبقاً في ناقلة جند صهيونية ما أدى إلى إعطابها ومحاصرة من فيها واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من مخيم جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم ابو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وفي وقت لاحق ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، إصابة 7 جنود خلال اشتباكات لا تزال دائرة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، مؤكدا أن عملية إخلاء آليات له تم تدميرها أو إعطابها بعبوات ناسفة في المنطقة سوف تستغرق ساعات.

وقال الجيش، في بيان نشره على “تويتر”: “يعمل مقاتلو ياماس (وحدة خاصة) وقوات حرس الحدود والجيش الإسرائيلي في منطقة جنين الآن لمكافحة الإرهاب”.

وأضاف: “خلال العمليات أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة، وأصيب 5 آخرون من حرس الحدود، اثنان منهم بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه “تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، لهيئة البث الرسمية “كان”، إن “إخراج العربات التي تضررت بانفجار العبوات الناسفة (في جنين) قد يستغرق ساعات”.

وكانت عدة عربات عسكرية إسرائيلية قد تعرضت لهجمات بعبوات ناسفة، لدى انسحابها من مدينة ومخيم جنين بعد اعتقال شخصين وقتل 3 آخرين.

وقالت “كان”: “في تحرك غير معتاد، شنت مروحية حربية إسرائيلية في جنين هجوما للمساعدة في إنقاذ الجنود الجرحى”.

وأضافت: “بعد إطلاق نيران مضادة للطائرات باتجاه المروحيات، أطلقت إحداها النار بشكل غير عادي باتجاه منطقة مفتوحة قرب المكان الذي تم فيه رصد المسلحين”.

وأشارت إلى أن “هذا هو أول هجوم لطائرة مروحية في السامرة (شمال الضفة الغربية) منذ الانتفاضة الثانية”، التي اندلعت عام 2000.

ونشرت القناة مقطع فيديو يوثق إطلاق مروحية إسرائيلية موادا متوهجة في محاولة للإفلات من صاروخ أرض – جو تم إطلاقه تجاهها، خلال الاشتباكات في جنين.

הפעולה בג'נין נמשכת כבר 6 שעות, תיעוד: מטענים וירי על רכב צבאי בעיר @Doron_Kadosh pic.twitter.com/nvZMvkswDB — גלצ (@GLZRadio) June 19, 2023

اشتعال جيب اسرائيلي بعد تفجير عبوة ناسفة خلال الاشتباكات في جنين. سيارات اسعاف اسرائيلية نقلت اصابات pic.twitter.com/lHAGq1G3s8 — Hanzala (@Hanzpal2) June 19, 2023

الأباتشي الإسرائيلية تساند قوات الجيش الإسرائيلي داخل جنين. استمرار الاشتباكات للساعة الثالثة تواليا pic.twitter.com/NwBqtsUrkW — Hanzala (@Hanzpal2) June 19, 2023

شاهد| جانب من الاشتباكات واستهداف آليات الاحتلال خلال اقتحام جنين pic.twitter.com/icss6ZBySg — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) June 19, 2023