استشهاد خمسة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش العدو في جنين، مقابل إصابة 7 جنود صهاينة وتفجير آلياتهم/ فيديو
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جرينتش+2 09:23
تفاقم الأزمة الصهيونية.. تجدد المظاهرات ضد الخطة القضائية للأسبوع الـ24، بعد تجميد المحادثات بين المعارضة والحكومة
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