تشكيل مجموعة فدائية جديدة في نابلس باسم “جماعة العهد”

القدس المحتلة – زعم موقع “إنتل نيوز” العبري، اليوم الأحد، أن مجموعة مسلحة جديدة قد تشكلت في الأيام الماضية في محافظة نابلس أطلقت على نفسها اسم “جماعة العهد – رفاق الشهداء”.

وحسب الموقع العبري، فإن مجموعة نابلس الجديدة تشكلت منذ خمسة أيام أي في الثالث عشر من حزيران وتضم في صفوفها ما يقرب من 500 مقاتل.

وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن عمليات إطلاق نار مختلفة (آخرها الليلة الماضية ضد البؤرة الاستيطانية في جبل جرزيم)، يقول الموقع.

وذكر الموقع أنه تم إرفاق ونشر شعار للجماعة المسلحة، ووثائق منسوبة لإطلاق النار على جبل جرزيم الليلة الماضية، والتي نشرتها المجموعة.