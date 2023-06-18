القبض على ستة تجار ومروجين للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثّفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، حيث تم التعامل خلال الأيام الماضية مع عدة قضايا في محافظات المفرق والعاصمة والزرقاء أُلقي القبض خلالها على ستة تجار ومروجين ومطلوبين وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

ونفذت في محافظة المفرق حملة أمنية على عدد من تجار ومروجي المخدرات أفضت لإلقاء القبض على ثلاثة منهم، بعد مداهمة أماكنهم وُضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة إضافة إلى سلاحين ناريين.

وتعاملت فرق المكافحة في محافظة العاصمة مع قضيتين ألقي القبض خلال القضية الأولى على تاجر للمخدرات مصنف بالخطر وضُبط بحوزته 21 كف حشيش، كما دوهم تاجر آخر للمخدرات في القضية الثانية وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 9 كفوف حشيش و2000 حبة مخدرة.

وفي القضية الأخيرة في محافظة الزرقاء، أُلقي القبض على مروج للمخدرات بعد مداهمة مكان وجوده، وضُبط بحوزته 12 كف حشيش.

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