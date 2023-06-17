محمد منير يتسلطن في حفله الغنائي بجدة/ 3 فيديو

أشعل الكينج محمد منير حفله الغنائي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بجدة، تحت شعار “مشواري”، الأجواء بتقديمه لأغنيته الشهيرة “سو يا سو” مع الفنان أحمد سعد وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما قدم الكينج محمد منير أيضًا أغنية “علموني عنيكي” بطريقة خطفت قلوب الحاضرين خلال حفله الذي أقيم في جدة تحت شعار مشواري، بالاضافة الى أغنية “أنا بعشق البحر” التي حظيت بتصفيق حار من الجمهور

وقد اختتم الكينج محمد منير حفله بمدينة جدة، بأغنية “حدوتة مصرية”، قائلًا: “نختم حفلنا بحدوتة بلدنا حدوتة مصر”.

أداء محمد منير لأغنية “حدوتة مصرية” تسبب في بكاء عدد من جمهور الحفل المصريين الذين تأثروا بأداء الكينج للأغنية وفاضت مشاعرهم بالحنين إلى مصر.

وكرر محمد منير بالغناء كوبليه “يا ناس يا مكبوتة هي دي الحدوتة حدوتة مصرية” ليشعل الأجواء الحفل.

ويأتي حفل محمد منير في جدة تحت عنوان “مشواري” بثابة احتفاء مصري وعربي، ورد الجميل لصوت استثنائي مر في تاريخ موسيقانا المصرية والعربية.

أروع الأغاني و الألحان مع الفنان محمد منير و الفنان أحمد سعد في #حفلة_محمد_منير 🎙️♥️#مشواري_منير pic.twitter.com/1ESiOrlFWW — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) June 16, 2023

الفنان محمد منير يطرب الجماهير بأعذب أغانيه على مسرح بنش مارك 🎼 ❤️#مشواري_منير ✨ pic.twitter.com/GXLGJD5Goj — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) June 16, 2023

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