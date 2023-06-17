غزل سياسي.. أبن فرحان: تجمعنا مع إيران أواصر الأخوة وحُسن الجوار، وقد أجريت مع زميلي وزير الخارجية “محادثات إيجابية”

استشهاد خمسة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش العدو في جنين، مقابل إصابة 7 جنود صهاينة وتفجير آلياتهم/ فيديو
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