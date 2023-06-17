غزل سياسي.. أبن فرحان: تجمعنا مع إيران أواصر الأخوة وحُسن الجوار، وقد أجريت مع زميلي وزير الخارجية “محادثات إيجابية”

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، الذي يزور طهران حاليا، أنه سينقل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه بحث مع عبد اللهيان تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: “تجمعنا مع إيران أواصر الأخوة وحسن الجوار”.

وتابع: “أكدت للجانب الإيراني ضرورة أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة التعاون المشترك لصالح أمن واستقرار المنطقة، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

ومن جانبه، أعلن حسين أمير عبد اللهيان، أنه بحث، اليوم السبت، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي في طهران: “سعيد باستضافة نظيري السعودي في طهران بعد نحو 100 يوم من اتفاقنا على استئناف العلاقات”.

وأضاف الوزير: “أكدنا أهمية تشكيل اللجنة المشتركة السياسية والاقتصادية”، موضحا أن طهران والرياض تتفقان حول التعاون في مجالات مختلفة منها مكافحة التهريب والشؤون الحدودية والبيئة.

وأشار إلى أنه وخلال المحادثات مع نظيره السعودي تم التركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين البلدين لا سيما العلاقات بين القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون في الشأن السياحي.

وأضاف أنه قد تمت تهيئة الأمور لاستئناف العمل في ممثليات البلدين وتم تعريف سفيري البلدين وتتواصل الإجراءات الإدارية لمباشرة عملهم.

ووجه الدبلوماسي الإيراني الشكر للسعودية لإعادة فتح ممثليات إيران في الرياض وجدة، مشيرا إلى أن بلاده وفرت كل التسهيلات للسعودية في طهران ومشهد.

وصرح أمير عبد اللهيان بأن حجاج إيران يمضون موسما جيدا للحج هذا العام، موجها الشكر لجهود وزير الخارجية السعودي في هذا الصدد.

وتعد زيارة بن فرحان إلى إيران، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ سنوات وعقب إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت اليوم السبت، إن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران هي حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة القائمة على حسن الجوار.

وأشار علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج، والسفير الإيراني الجديد المعين لدى الرياض، في مذكرة خاصة، لمناسبة زيارة بن فرحان، إلى أن “العلاقات الإيرانية-السعودية ائتلاف من أجل السلام والتنمية”.

فيديو | وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني#الإخبارية pic.twitter.com/tL08YACBJL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023