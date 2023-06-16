"والفضلُ ما شهدت به الأعداءُ".. العدو يعلن تفاجئِه بالمهارات القتالية للبطل محمد صلاح، ويطلب من الجيش المصري تفسيراً
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هام للحجاج.. دائرة الحج والعمرة تُطلق تطبيق الحاج الأردني/ روابط
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