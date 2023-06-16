تامر حسني يشعل حفل ختام المهرجان العربي في تونس/ فيديو

أشعل الفنان تامر حسني الأجواء على خشبة المسرح الأثري بقرطاج في تونس، حيث أحيا حفل ختام الدورة 23 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

فقد قدم تامر مجموعة متنوعة من أغانيه الحديثة والقديمة، وسط تفاعل كبير وحماس من الجماهير التونسية التي تسارعت على حضور الحفل.

ووصل الفنان تامر حسني إلى تونس مساء أمس الخميس، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي الليلة ضمن فعاليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري.

وعلق تامر حسني على الاستقبال الحافل من الجمهور التونسي له، لحظة وصوله الأرض الخضراء، ونشر فيديو يعرض لقطات من استقباله عبر حسابه الشخصي بموقع Facebook فقال: “كل الشكر للجمهور التونسي الكريم، دايمًا أهل كرم ومحبة، وتستقبلوني من يوم ظهوري حتى الآن بهذا الشكل الجميل”.

وأضاف: “والله أنا بحبكم أكتر، ربنا يسعد قلوبكم زي ما أسعدتوني وتقديركم لي بشكل شخصي بهذا الشكل هو تقدير لبلدي مصر بشكل عام شكرًا تونس شكرًا من كل قلبي”.

وقد روج تامر حسني للحفل، من خلال حسابه عبر Instgram حيث نشر بوستر الحفل، معلقا عليه: “وحشتوني يا أهل تونس الخضراء يا غاليين على قلبي والله وحشتوني أوي، مستنيكوا نعيد ذكرياتنا الحلوة من وإحنا صغيرين لدلوقتِ”.

وانتهى تامر حسنى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد “تاج” بمدينة الإنتاج، استعدادًا لطرحه في دور السينما المختلفة في موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق “سوبر هيرو”، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسماهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.. الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وهو من تأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

🎯 تامر حسني الآن على خشبة المسرح الأثري بقرطاج في تونس يحيي في هذه اللحظات حفل ختام الدورة 23 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون@tamerhosny #تامر_حسني pic.twitter.com/xmcTJBSRlE — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) June 15, 2023

نجم الجيل تامر حسني على خشبة المسرح الأثري بقرطاج تونس في حفل ختام الدورة 23 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. @tamerhosny #تامر_حسني_في_تونس pic.twitter.com/QVwE7yoPwY — موقع بيروتكم الالكتروني (@BeirutcomMag) June 15, 2023