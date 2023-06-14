ما لم يرتكبه مرسي الأخواني إقترفه السيسي الأمريكاني.. شطب أسم "ناصر" من مسمى “الأكاديمية العسكرية العليا”
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جرينتش+2 11:29
جيش العدو ينشر نتائج التحقيق بعملية محمد صلاح.. اقالة قائد الوحدة المسؤولة، وتوبيخ قائد الفرقة، وتوبيخ قائد الكتيبة ووقف ترقيته
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