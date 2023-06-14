البرلمان اللبناني يخفق اليوم مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية في الجولة الأولى من التصويت، وذلك للمرة الثانية عشرة.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في لبنان، بأن “رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية”.

وقد حصل المرشح جهاد أزعور في الدورة الأولى على 59 صوتا، وسليمان فرنجية على 51 صوتا، فيما حصل زياد بارود على 7 أصوات، ولبنان الجديد على 8 أصوات، وجوزيف عون على صوت واحد، ، بالإضافة إلى ورقة واحدة بيضاء.

هذا ووصف عدد من النواب الجلسة بأنها غير دستورية، وطالبوا بإعادة التصويت، حيث تبين باحتساب الأصوات ان العدد 127، وبالتالي هناك ورقة مفقودة.

وبعد انتهاء عملية فرز الأصوات، فقد نصاب الجلسة، وبالتالي لم يتمكن المجلس من عقد جلسة ثانية لانتخاب رئيس.

يذكر أنه في الدورة الأولى يحتاج أي مرشح إلى 86 صوتا للفوز بمنصب الرئيس، وفي الجلسة الثانية يحتاج إلى 65 صوتا أي النصف زائد واحد.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.

وقد تزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين، الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.