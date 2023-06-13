إعلان حالة الطوارئ في الكرك ومادبا والبلقاء بسب الظروف الجوية، وعاصفة غبارية تجتاح العقبة وتشلّ الملاحة في خليجها
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جرينتش+2 09:19
مجلة “هي” تطلق بودكاست “بالحديث عن الموضة”
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