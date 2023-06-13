مجلة “هي” تطلق بودكاست “بالحديث عن الموضة”

بعيد إطلاقها هوية بصرية مبتكرة ومحتوى متجدد مع توسعات جديدة تواكب تطلعات جمهورها، يسرّ مجلة “هي” الإعلان عن إطلاق بودكاست جديد بعنوان “بالحديث عن الموضة” لينضمّ إلى باقة البودكاست المختارة بعناية لتناسب اهتمامات المرأة العربية العصرية. يقدم بودكاست “بالحديث عن الموضة” محادثات ونقاشات معمّقة تساهم في تحديد أبعاد الموضة والأزياء وتشكيلها.

يتناول “بالحديث عن الموضة” الذي يقدمه كلّ من كاتبة المحتوى المتخصص في تحليل ونقد عروض الأزياء هديل حسين صاحبة حساب Hautehadeel وكاتب الموضة وصانع المحتوى محمد يوسف صاحب حساب Mohymsm، كافة جوانب الموضة بأسلوب معمّق ونظرة ثاقبة. تتمثل رؤية مقدّمَي البودكاست في إثراء محتوى الموضة في المملكة العربية السعودية خصوصًا والمنطقة العربية بشكل عام من خلال مواضيع معمقة من عالم الموضة والأزياء محليًا وعالميًا تطرح الأسئلة وتحاول الحصول على إجابات شفافة وواضحة في عمق روح الموضة والتأثير الثقافي لها في المجتمعات العربية خصوصًا.

مع بودكاست “بالحديث عن الموضة” من “هي”، سيكون عشاق الموضة على موعد مع تجربة غامرة من خلال نخبة من المواضيع المثيرة مثل صعود المؤثرين في صناعة الأزياء، متطلبات تكوين مصمم الأزياء، تفاصيل أسابيع الموضة، أصل مفهوم الـAvant Guard، تطور مفهوم العبايات، عالم الموضة والتصوير، دراسة تصميم الأزياء، وغيرها الكثير. يقدم “بالحديث عن الموضة” نظرة على كواليس صناعة الأزياء. وسنستقبل فيها خبراء من عالم الموضة والأزياء. وبلسان سعودي، ينقل أجواء باريس وميلانو ولندن ونيويورك، إلى جانب تقديم مواهب فريدة محلية تخطو بكل ثقة على أرض الموضة وتحلق في سماء الإبداع.