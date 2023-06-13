رغم قانون قيصر الأمريكي المشؤوم.. السعودية وسوريا تتفقان على استئناف أنشطة التعاون التجاري والاستثماري بينها

جيش الاحتلال الأميركي يعلن، مساء أمس الاثنين، عن إصابة 22 عسكرياً، جراء تعرض مروحية لـ "حادث" في شمال شرق سوريا
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جرينتش+2 02:09
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