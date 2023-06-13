جيش الاحتلال الأميركي يعلن، مساء أمس الاثنين، عن إصابة 22 عسكرياً، جراء تعرض مروحية لـ “حادث” في شمال شرق سوريا

قالت القيادة المركزية الأميركية في ساعة متأخرة من امس الاثنين، إن طائرة مروحية تعرضت لحادث في شمال شرق سوريا مما أدى إلى إصابة 22 عسكريا بجروح متفاوتة.

وأضافت في بيان أنه تم إجلاء عشرة من العسكريين إلى منشآت رعاية خارج منطقة عمليات القيادة المركزية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أن التحقيق لا يزال جاريا للوقوف على سبب الحادث الذي وقع الأحد، إلا أنها أشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن نيران معادية.

وأصيب 23 عسكريا أميركيا في سوريا بصدمات دماغية في آذار/مارس خلال هجومين شنهما مسلحون مدعومون من إيران، حسبما أعلنته القيادة في نيسان/أبريل.

رويترز