ولّعت.. زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيد يشهد ضد نتنياهو بتهم الفساد

أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الاثنين، بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة في قضايا الفساد التي يحاكم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبث وصوله إلى المحكمة اليوم، على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون.

وتعتبر لبيد شاهدا مهما في ما يعرف باسم «الملف 1000» الذي اتهم فيه رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة جراء تلقيه هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والجواهر بقيمة 700 ألف شيقل (180 ألف يورو) بين الأعوام 2007 و2016 من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية، بمن فيهم منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان.

ولبيد الذي تولى في تلك الفترة حقيبة وزير المالية، سيشهد عن العلاقة بين ميلشان ونتنياهو، حينما رفض طلب نتنياهو مرتين تمديد سريان قانون الإعفاءات الضريبية للعائدين من خارج البلاد بهدف منح امتيازات لصديقيه ميلشان وجيمس باكر.

ومن جانبه، يدعي نتنياهو أنه لم يفعل سوى قبول هدايا من أصدقائه من دون أن يطلبها. وقال محاموه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إنهم تلقوا رأياً قانونياً خبيراً يخلص إلى أن له الحق في قبول الهدايا من الأصدقاء المقربين.

وقد شغل لبيد منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو، عندما نوقش مشروع قانون يستفيد منه ميلشان في عامي 2013 و2014. ويشتبه في أن رئيس الوزراء قام في المقابل بالترويج لمشروع ضريبي كان سيوفر صديقه بفضله ملايين الدولارات، ولكن وزير المالية عارض المشروع.

وبدأت محاكمة نتنياهو في مايو (أيار) 2020 وهي الأولى في إسرائيل لرئيس وزراء في منصبه، فيما ينفي التهم ويزعم إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.