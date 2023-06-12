“فنان العرب” المطرب محمد عبده يحتفل اليوم بعيد ميلاه الـ 74

يحتفل، اليوم الاثنين 12 يونيو، الفنان السعودي محمد عبده بعيد ميلاده ال 74، وهو الذي حمل اسم “فنان العرب” طوال مشواره الفني، نظرا لانه الفنان الخليجي الأغلى والأشهر في الوطن العربي.

ويعتبر محمد عبده من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربى الذين عاصروا الجيل القديم والحالي من نجوم الغناء، واستطاع من خلال مشواره الفنى وأغانيه أن يستحوذ ليس فقط على اعجاب جمهوره ومحبيه، بل على اعجاب المطربين من أبناء الجيل الحالى.

ومن أكثر الأغانى التى قدمها محمد عبده، وحققت نجاحا ساحقا وارتبط بها الجمهور، أغنية «الأماكن»، حتى أن العديد من المطربين ما زالوا يقومون بغنائها فى حفلاتهم أو لقاءاتهم التليفزيونية.

ومن بين المطربين الذين غنوا «الأماكن» أنغام، وماجد المهندس، وكارمن سليمان، وديانا حداد، وهايدى موسى، وهى من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح.

بدايته الفنية

بدأ محمد عبده رحلته لعالم الفن فى عقد الستينات، وهو طالب فى المعهد ‏الصناعي بجدة، وقد اختير ضمن أفراد بعثة سعودية متجهة إلى ‏إيطاليا لصناعة السفن، فتحولت الرحلة من بناء السفن إلى بناء ‏المجد الفني، وكان ذلك عن طريق عباس فائق غزاوي، الذي كان ‏من ضمن مكتشفي صوت محمد عبده عندما غنى فى الإذاعة فى ‏برنامج (بابا عباس) عام 1960م، وبارك هذا الاكتشاف الشاعر ‏طاهر زمخشري.‏

وقد قدم محمد عبده قدّم، خلال مسيرته ‏الغنائية الطويلة، عدة أغانيات عاصرت الجيلين القديم والحديث، من أبرزها ‏‏«المعاناة» و«الفجر البعيد» و«على البال» و«مشرق النور» ‏و«شبيه الريح» و«أيامى ليك» و«عمري نهر» و«الأماكن»، التى ‏لاقت انتشارا واسعا على المستوى العربى، لعذوبة كلماتها وأداء ‏عبده الرفيع لها،

كما نالت ألبوماته أيضا صدى خليجيا وعربيا واسعا، منها: ‏‏«وحدك» و«الهوى الغايب» و«على البال» و«لا تسرق الوقت» ‏و«يا غافية قومى»‎.