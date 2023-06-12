إجراءات صارمة لجيش العدو بعد عملية محمد صلاح.. التعامل مع إقتراب أي جندي مصري من الحدود على انه هجوم محتمل

نشرت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، ما أسمته الإجراءات الجديدة على الحدود المصرية، بعد عملية الحدود الأخيرة التي نفذها جندي مصري وأسفرت عن استشهاده ومقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع بجروح.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال فإن الإجراءات الجديدة على الحدود المصرية هي: “منع الاقتراب من السياج، وفي حال ورود بلاغ عن أي تحرك غير معتاد لجندي مصري، يتم التعامل مع أنه هجوم محتمل، ويجب فورا لبس الخوذة والاستعداد لإطلاق النار”.

وأضافت: “الافتراض الحالي بأن الجنود المصريين لم يعودوا محل ثقة، وما حصل من شرطي مصري واحد قد يتكرر مرة أخرى”.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي قد قال عقب العملية، إن “الهجوم عند الحدود المصرية ضد الفرقة 80 كان حادثا صعبا، لقد فقدنا جنديين ومجندة في حادثة عملياتية، ومهمتنا أن نفعل كل شيء لمنع تكرار ذلك”.

وفي التفاصيل، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة لجنوده على الحدود، من بينها الاستعداد لإطلاق النار ردا على “أي حركة غير طبيعية لجندي مصري” .

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن الجيش أصدر تعليمات جديدة لجنوده تتعلق بكيفية التصرف لدى وقوع أي أحداث مريبة في المنطقة الحدودية.

وأضافت أنه “قد حُظر على الجنود الاقتراب من السياج، وطُلب منهم الحفاظ على مسافة، وعدم التقدم إلا بموافقة قائد القطاع، والالتزام بالإبلاغ والتعامل مع أي حركة غير طبيعية لجندي مصري على الجانب الآخر من الحدود على أنها عملية هجومية محتملة مع الاستعداد لإطلاق النار”.

كما طلب من الجنود الإسرائيليين في المنطقة الحدودية، وفق التعليمات الجديدة، ارتداء خوذ الرأس، والإبلاغ الفوري عن أي تحرك.

وقالت الإذاعة إنهم في الجيش الإسرائيلي باتوا ينظرون إلى “عناصر الشرطة المصرية الذين كانوا قبل 10 أيام شركاء، على أنهم تهديد محتمل”.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي من المقرر أن يصدر، غدا الثلاثاء، تحقيقه النهائي في واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري قبل نحو 10 أيام.