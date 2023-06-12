مقدمات حرب أهلية.. "نيويورك تايمز" تحذر من مخاطر استخدام أنصار ترامب المدججين بالسلاح لغة العنف والتهديد بالإنتقام
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جرينتش+2 04:37
إجراءات صارمة لجيش العدو بعد عملية محمد صلاح.. التعامل مع إقتراب أي جندي مصري من الحدود على انه هجوم محتمل
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