في استطلاع رأي أجراه "معهد واشنطن".. الأردنيون ينفرون من إسرائيل ويرفضون التعامل معها ويقفون لجانب المقاومة
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جرينتش+2 10:06
في ذكرى “مجزرة اهدن” التي اقترفها المجرم سمير جعجع.. سليمان فرنجية يعلن ترشحه رسمياً للرئاسة اللبنانية
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