في استطلاع رأي أجراه “معهد واشنطن”.. الأردنيون ينفرون من إسرائيل ويرفضون التعامل معها ويقفون لجانب المقاومة

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن الأردنيين لا يزالون ينفرون بشكل كبير من إسرائيل، رغم أنهم يقفون مع خفض التصعيد في المنطقة.

كما يظهر في الاستطلاع الذي أجراه “معهد واشنطن” بالتعاون مع شركة إقليمية، أنه على الرغم من اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي، فإن غالبية كبيرة من الأردنيين بنسبة 84% تعارض عقد صفقات تجارية مع دولة الاحتلال.

ويقول الاستطلاع الذي أجري في آذار/مارس ونيسان/أبريل، أن الأردنيين من الفئات العمرية كافة يعارضون العلاقات التجارية مع إسرائيل، حتى لو كان ذلك سيساعد اقتصادهم.

ورفع ثلاثة أربعاء المشاركين في الاستطلاع بنسبة 76% فكرة أن تساعد إسرائيل الأردن إنسانيا في الظروف الصعبة، مثل حدوث زلزال أو كارثة طبيعية في المنطقة على غرار ما حدث في سوريا وتركيا.

وتظهر الأرقام أن أغلبية الأردنيين، بنسبة 60% يعتبرون صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تطلقها حركة حماس، أمرا إيجابيا.

وقال 37% فقط أن صواريخ المقاومة سلبية بالنسبة للمنطقة.

ويؤيد المستطلَعون الأردنيون بشدة تنظيم الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومة نتنياهو اليمينية، إذ يعتبر 72% منهم هذا التطور إيجابيًا إلى حدٍ ما. وينظر 12% فقط من الأردنيين بشكل إيجابي إلى “اتفاقيات أبراهام” التطبيعية بين الاحتلال ودول عربية.

كما كانت المواقف الأردنية إزاء التعاون العربي مع إسرائيل لمحاربة إيران سلبية إلى حد كبير، إذ عارض 69 % احتمالات التعاون، وفي ذات السياق عارض 59 % فكرة حيازة دولة عربية لقنبلة نووية بهدف مواجهة إيران.