عملية الشهيد المصري محمد صلاح تخلخل قواعد الضبط والربط لدى جيش العدو الصهيوني، وتثير نقمة الجنود على قادتهم
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إشادات واسعة بالمطربة المصرية مي فاروق بعد حفل جدة/ فيديو
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