إشادات واسعة بالمطربة المصرية مي فاروق بعد حفل جدة/ فيديو

حصدت المطربة المصرية، مي فاروق، إشادات واسعة من الجمهور عقب حفلها الغنائي الضخم بالمملكة العربية السعودية، والذي أقيم على مسرح “بنش مارك”، “ليالي الفنون الخالدة”، وهي إحدى حفلات “تقويم جدة”.

وقد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو من الحفل لـ مي فاروق، واشادوا بموهبتها وعبروا عن حبهم الشديد لها بعد غنائها أغنية نهاية الحفل “يا حبيبتي يا مصر”.

كما تم تكريم العازف رضى رجب، والمايسترو يحيى الموجي المصاحبين لصوت الأصالة صاحبة الحنجرة الذهبية مي فاروق، التي ابتدأت الفقرة الطربية بتصفيق الجمهور على أغنية “انتَ عمري” لأم كلثوم، و “اكذب عليك” لوردة ، و”حياتك يا حبيبي” للسيد مكاوي، و”اهواك” لعبدالحليم حافظ، وتغنت بمشاعر حزينة لذكرى والدها على أغنية “غلبت اصالح في روحي”.

وقد عبرت مي فاروق عن سعادتها الكبيرة بوجودها على المسرح، وقالت: “الوقفة قدامكم تربك والجمهور رائع وانا بتشرف إني مصرية واقفة على المسرح”، كما شكرت هيئة الترفية السعودية.

وكانت المطربة مى فاروق قد حلت ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلى” امس الاول الخميس، على شاشة cbc، وخلال الحلقة كشفت مى فاروق أنها خلال غنائها “بعيد عنك” لأم كلثوم تذكرت أبيها الراحل فقالت: “أبويا الله يرحمه كان بيحب الأغانى القديمة، كان مطربا قويا جدا وانا ورثت الموهبة منه، فكان خير داعم لي وهو أول حد اكتشف إن صوتى حلو”.

وكانت قد تصدرت المطربة مي فاروق والملحن عمرو مصطفى، تريند الأكثر مشاهدة على “يوتيوب” بأغنية “أفتكرلك إيه” وهى أولى أغانى مشروع إحياء التراث الذى أعلن عنه عمرو مصطفى.

وتعد أغنية افتكرلك إيه من ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي.