قائد الكوماندوز الإسرائيلي: حزب الله عدو صعب والحرب معه "تحد كبير"، فهو يُجيد القتال ويمتلك آلاف القذائف والصواريخ
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جرينتش+2 08:02
حالة من عدم الاستقرار تجمع بين الغبار والامطار اليوم الجمعة وغدا
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