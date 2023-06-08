قائد الكوماندوز الإسرائيلي: حزب الله عدو صعب والحرب معه “تحد كبير”، فهو يُجيد القتال ويمتلك آلاف القذائف والصواريخ

اعترف قائد الكوماندوز الإسرائيلي، العقيد ماني ليبرتي، أمس الأربعاء، إن “حزب الله” اللبناني عدو صعب والحرب معه بمثابة “تحدٍّ كبير”.

وأجرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع قائد لواء الكوماندوز الإسرائيلي المنتهيه ولايته، العقيد ماني ليبرتي، أكد من خلالها أن الحرب مع “حزب الله” اللبناني في حال اندلاعها ستكون صعبة على الجيش الإسرائيلي، مرجحًا فوز بلاده.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت – سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023

في رسالة إلى “حزب الله”.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري

أمس

وأكد الجنرال الإسرائيلي أن الحرب مع “حزب الله” ستكون صعبة لأن الحزب اللبناني يمتلك آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات، ويجيد الحرب أيضا، لكنه وصف تلك الحرب بـ”التحدي الكبير” للجيش الإسرائيلي.

وشدد القائد العسكري المنتهية ولايته على أن الجيش الإسرائيلي سيكون مطالبا في حال دخول مثل هذه الحرب إلى إنهاء الوضع في لبنان بشكل مغاير تماما عن الوضع الحالي، مضيفًا أنه في حال عدم قيام بلاده بذلك، فإن الأمر سيكون صعبا على الجيش الإسرائيلي ومليئا بالنيران.

وفي سياق متصل، طالب جنرال إسرائيلي سابق، الجمعة الماضية، بلاده بالاستعداد القوي والجاد للحرب مع لبنان في أي وقت.

وأجرت القناة العبرية “الـ 14″، مقابلة مع الجنرال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا خلالها الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد القوي للحرب في أي وقت مع لبنان.

وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الجنرال عميدرور قد طالب الجيش الإسرائيلي بجهوزية عالية للحرب مع لبنان، قائلا: يجب على الجيش الإسرائيلي أن يكون جاهزا وعلى مستوى عال جدًا للحرب في لبنان.

وأضاف الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أنه من المستحيل أن تكون مستعدا لكل شيء طوال الوقت بالطريقة نفسها، موضحًا أنه في حال استثمار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستدفع ثمن الحرب غدا في لبنان، على حد قوله.

وفي سياق متصل، قدمت الحكومة الإسرائيلية شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها “حزب الله” اللبناني.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، قدم شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها “حزب الله” اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و1559، مطالبًا لبنان بالسيطرة على ما يجري في أراضيه ومنع ما أسماهم بـ”الجماعات الإرهابية” من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلاده.

وناشد السفير جلعاد أردان مجلس الأمن بإدانة كل من إيران و”حزب الله” اللبناني بزعم أنهما يهددان استقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559.

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