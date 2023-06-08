اللجنة الأردنية الجزائرية تلتئم في عمان الأحد المقبل

تلتئم في عمان الأحد المقبل، اجتماعات اللجنـة الأردنية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة وعلى أجندتها العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.

ويترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، وعن الجانب الجزائري وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني المهندس علي عون.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم الخميس، سيسبق اجتماعات اللجنة، اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية، يمثل الجانب الأردني فيها الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وعن الجانب الجزائري، السفير نور الدين خندودي، المدير العام للبلدان العربية، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية في البلدين يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأخذت مساعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك، أخيرا، زخما واضحا في أعقاب الزيارة الملكية إلى الجزائر وما تبعها من زيارات متبادلة على أعلى المستويات وتوقيع خارطة طريق لتأطير مجالات العمل اللازمة لتطوير العلاقات في شتى الميادين وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها.

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