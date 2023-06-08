قائد الكوماندوز الإسرائيلي: حزب الله عدو صعب والحرب معه "تحد كبير"، فهو يُجيد القتال ويمتلك آلاف القذائف والصواريخ
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ابنة عاصي الحلاني تهدي زوجها أغنية في حفل زفافهما/ فيديو
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