ابنة عاصي الحلاني تهدي زوجها أغنية في حفل زفافهما/ فيديو

أهدت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة المطرب عاصي الحلاني، زوجها كميل أبي خليل في حفل زفافهما أغنية خاصة في أجواء رومانسية بحضور الأهل والأصدقاء، وتفاعل الحاضرين.

وقد دخل الإثنان في رقصة رومانسية علي الأغنية التي أهدتها لزوجهاخلال حفل زفافهما الذي أقيم في الحلانية في مدينة البقاع بلبنان.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تأثر وبكاء عاصي الحلاني رفقة ابنته ماريتا، وذلك في حفل زفافها، حيث ظهر عاصي الحلاني يرقص رفقة ابنته على أنغام أغنية جديدة قدمها لها بمناسبة زفافها ولم يتمالك الوالد وابنته دموعهما خلال الحفل.

https://www.facebook.com/watch/?v=577864504481733

وخطفت ماريتا عاصي الحلاني الأنظار بإطلالتها المميزة خلال حفل زفافها الذي اقيم مساء امس الأربعاء على مدير الإنتاج كميل أبي خليل.

وكان قد احتفل الثنائي أمس الاول الثلاثاء بليلة الحنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أقيم حفل خطوبة الثنائي في شهر فبراير الماضي.

من هو كميل أبي خليل

ولد كميل أبي خليل سنة 1992 في العاصمة اللبنانية بيروت، وبدأ مسيرته في مجال الفن مع شركة روتانا في العاصمة بيروت ليعمل بعدها لدى عدة شركات ويكون خبرة في الإنتاج والتوزيع الموسيقي.

ويعمل حاليًّا رئيسًا لقسم الإنتاج في إحدى المنصات الشهيرة المتخصصة في الموسيقى، كما عمل لدى العديد من الشركات الغنائية الأخرى الأمر الذي ساهم بلقائه مع ماريتا لتنشئ بين الثنائي قصة حب كللت بالزواج.

التقى كميل أبي خليل بماريتا الحلاني منذ قرابة عام، تبعا لعملهما في مجال الفن، وأعلنا خطوبتهما في 22 فبراير 2023.