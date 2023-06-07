وفقاً لموقع عبري: المرحلة المقبلة قد تشهد هدنة في غزة لعشر سنوات، ودوراً فعالاً لدحلان في اعمارها بدعم اماراتي

زعم موقغ i24NEWS العبري ان اجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي انعقد مؤخرا في القاهرة، قد تناول مسألة تثبيت الهدنة في غزة لمدة عشر سنوات

وقال ان تثبيتُ التهدئَةِ في غزَّةَ وترتيبُ البيتِ الفلسطينِيِّ، شكلا عنوانُ لقاءاتِ الفصائِلِ الفلسطينيَّةِ في العاصمَةِ المصرية، بمشاركة حركةُ حماس والجهاد الإسلامي بعد تلقيهما دعوة رَسمية من رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل.

وادعى ان مصادرُ فلسطينيةٌ قد ابلغته إنَّ اللقاءاتِ تناولَتْ مسألَةَ تثبيتِ الهُدنَةِ في غزةَ لفترَةٍ مُدَّتُها عشرُ سنواتٍ، وحلَّ الخلافاتِ بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي بعد جولَةِ القتالِ الأخيرَةِ، وبحْثَ دوْرِ ما يسمى تيارِ الإصلاحِ الديمقراطيِّ الذي يتَزَعَّمُهُ محمد دحلان داخلَ حركَةِ فتْح في كُلِّ ما يتعلَّقُ بإعادَةِ الإعمارِ.

ونسب الموقع العبري الى مصدر فلسطيني قوله إنَّ المرحلَةَ القادمَةَ ستشهَدُ دورًا فعالًا لدحلان في غزَّةَ، نظرا لانه يحظى بدعم دولةُ الاماراتِ، وإنَّ هذا الغطاءَ الإقليميَّ فيما يتعلَّقُ بإعادَةِ الاعمارِ هو أحدُ الأسبابِ التي حالَتْ دونَ انجرارِ حماسْ للمشاركَةِ في جولَةِ القِتالِ بين إسرائيلَ والجهادِ الإسلاميِّ.

وقال ان صحيفَةُ الشرقِ الأوسط السعودية قد أفادت بأنَّ اللقاءاتِ ناقشَتْ إقامَةَ حُكومَةِ وحدَةٍ وطنيةٍ مُكونَّةٍ من تكنوقراط .

مصدرٌ في السلطةِ الفلسطينيَّةِ رفَضَ في حديثٍ لـi24NEWS التطرُقَ الى دورِ تيارِ دحلان في تفاهماتٍ تتِمُ مناقشَتُها بشأنِ إعادَةِ الاعمارِ في غزةَ، مشيرًا إلى أنَّ ” المُشاوراتِ تمحورَتْ حوْلَ ملفٍ رئيسي هو تثبيتُ الهدنَةِ. مؤكدا أنَّ لا حديثَ عن تشكيلِ حُكومَةٍ في ظِلِّ غيابِ ممثلينَ عن السُلْطَةِ.

مصدر فلسطينيٌّ مطَّلِعٌ آخَرَ شكَّكَ في التقاريرِ عن حكومَةِ تكنوقراط معتبرًا ان على المُقترَحِ ان يُطَبَّقَ عبْرَ قرارٍ عربيٍّ إقليميٍّ، فالتشاوُرُ الفصائليُ لا يكفي.. كما تساءَلَ المصدَرُ عمَّنْ سيُعطي الشرعيَّةَ لهذهِ الحُكومَةِ وأيْنَ ستتخذُ مِقَرًا لَها؟