الليرة التركية تتراجع 5% وتهبط إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية أكثر من 5%، اليوم الأربعاء، لتبلغ أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي. وحوالى الساعة 06,45 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الليرة التركية نحو 22.47 للدولار الواحد.

وتتواصل سلسلة الخسائر التي تتكبدها الليرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان تشكيلة حكومته مطلع الأسبوع بعد الانتخابات التي أُجريت في مايو (أيار) الماضي.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.

وعيّن إردوغان وزيراً جديداً للمالية هو محمد شيمشك الذي وعد بالعودة إلى اقتصاد ذي «أساس منطقي»، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت السياسات التي اتبعها البنك المركزي لدعم الليرة ودفعها للاستقرار قد أدت إلى تراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى المنطقة السلبية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ العام 2002.

وفقدت العملة التركية أكثر من 90% من قيمتها خلال العقد الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات كان أسوأها أواخر عام 2021. ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تنخفض الليرة إلى 28 مقابل الدولار في غضون 12 شهرا.