عملية العوجا تثير ثائرة الصهاينة.. ساسة وقادة أمن العدو يرفضون بيان الجيش المصري حول العملية ويصفونه بـ"الوقح"
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الليرة التركية تتراجع 5% وتهبط إلى مستوى قياسي مقابل الدولار
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