لقاء إيجابي ومثمر بين قيادة حماس ووزير المخابرات المصري

غزة – قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن وفدًا بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى برئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل يوم أمس الإثنين في القاهرة.

وذكرت حركة “حماس” ،في تصريح اليوم الثلاثاء، أن وفد الحركة قد ضم أيضًا كلًا من الشيخ صالح العاروري والأستاذ خالد مشعل والدكتور خليل الحية والمهندس روحي مشتهى.

وأوضحت أن اللقاء بالوزير المصري كان إيجابيًا ومثمرًا، وعكس حرص حركة “حماس” ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة.

ووفق تصريح الحركة، فقد تم خلال اللقاء استعراض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية، لاسيما عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة والقدس.

وأشارت حركة “حماس” إلى أن وفدها أكد خلال اللقاء على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر، مثمنًا دورها في خدمة أبناء شعبنا.