بعدما هز العدو وجندل 3 من جنوده.. أحتفاء شعبي عربي واسع بالشهيد المصري محمد صلاح، بطل عملية العوجا الحدودية
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جرينتش+2 11:59
لدى استقباله الرئيس عون.. الأسد يؤكد أن قوة لبنان تكمن في استقراره، وهو ما يصبّ في صالح سورية والمنطقة عموماً
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