أجواء مشمسة اليوم الثلاثاء وغدا، وكتلة جافة الخميس والجمعة

عمان – تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء مشمسة ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، مشمسة ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتأثر المملكة يوم الخميس، بكتلة هوائية جافة وحارة نسبيا ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتدريجيا تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفي ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بامتداد منخفض خماسيني لتتحول الأجواء تدريجيا الى مغبرة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

وتسود حالة من عدم الاستقرار الجوي الجمعة، ، وتكون الاجواء مغبرة وحارة نسبياً الى حارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة قد يصحبها في ساعات المساء والليل الرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 35 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الأغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت36 – 22، وفي خليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية.

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