طقس معتدل اليوم الاثنين وغدا وبعده.. وحار الخميس

عمان – تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير إادارة الأرصاد الجوية، هناك احتمال ضعيف ولفترة قصيرة لسقوط زخات محلية من المطر في أجزاء محدودة من أقصى جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

كما يطرأ الخميس، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار أحيانا في بعض المناطق، لاسيما الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 12، وفي مرتفعات الشراة 26 – 13، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 30 – 15، وفي الأغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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