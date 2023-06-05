إسرائيل سلمت مصر جثمانه.. منفذ عملية الحدود، هو الجندي المصري البطل الشهيد محمد صلاح إبراهيم (22 عاماً)/ 2 فيديو

بعد يومين من الحادث الحدودي بين مصر وإسرائيل، ظهرت أول صورة للجندي المصري منفذ عملية الحدود التي وقعت يوم امس الاول السبت، وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين.

وقد تبين أن هذا الجندي البطل يدعى محمد صلاح إبراهيم يبلغ من العمر 22 عاماً، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان يخدم عسكريا في منطقة سيناء، فيما كشف مغردون أن أصدقاءه كانوا يلقبونه بالرسام لهوايته الرسم، وكان محبوبا بين معارفه، مؤكدين أن خدمته العسكرية كانت ستنتهي قريباً

وقالت “القناة 12” بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل أعادت جثة المجند المصري الذي نفذ العملية على الحدود والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وكشفت القناة أن إسرائيل أعادت جثة الجندي منفذ العملية إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث، موضحة أن ذلك يعود إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، على الرغم من النتائج المأساوية للهجوم وعدم وجود سبب أمني لإسرائيل للاحتفاظ بالجثة.

وأوضحت القناة العبرية أنه بعد قرابة يومين على الهجوم الخطير على الحدود المصرية والذي أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، نشرت هوية منفذ الهجوم، وهو جندي مصري يبلغ من العمر 22 عامًا.

وكشفت مصادر مصرية تفاصيل حول تسلم جثمان الشهيد المصري محمد صلاح، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وملابسات دفنه بمقابر عائلته.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الشهيد محمد صلاح: إن جثمانه وصل مطار ألماظة العسكري شرق القاهرة فجر اليوم الإثنين، وجرى دفنه في مقابر عائلته الإثنين بمحافظة القليوبية.

ويبدو أن السلطات المصرية قد عمدت إلى تسريع عملية دفن الجثمان، حيث أشار مصدر آخر إلى أن إجراءات مواراة جثمان الشهيد الثرى جرت حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته إن دفن الشهيد جرى بحضور عدد قليل من عائلته.

وأمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن قائد “الفرقة 80” العميد إيتسيك كوهين، أجرى يوم السبت تحقيقا ميدانيا في منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر، بمشاركة مندوبين عن وزارة الدفاع المصرية.

في حين ذكر المتحدث العسكري المصري أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

ده صباح مش اى صباح

الصباح ده رايح لاهل الشهيد البطل #محمد_صلاح

الصباح ده رايح لزملاء واصحاب الشهيد البطل محمد صلاح

الذى جعل اسرائيل تبات فى هم وغم حزناً وقهراً على من قتلهم

والمطلوب من الشعب المصرى الان ان يطالب بعودة الجثمان ليدفن فى مصر #الشعب_يريد_استرجاع_جثمان_الشهيد pic.twitter.com/QKGRwB4Gp8 — چيفارا(The wolf) (@givara171972001) June 5, 2023