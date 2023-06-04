مئات السيارات في عمان خضعت للصيانة بسبب تضررها من البَرَد

صرح نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، جميل أبو رحمة، اليوم الاحد، إن 600 مركبة على الأقل راجعت مراكز الصيانة بعد تضررها جراء تساقط كثيف للبرد خلال المنخفض الجوي الأسبوع الماضي.

وأضاف، أن الصيانة شملت إصلاح الزجاج، والضربات التي تعرض لها جسم المركبة، وفتحة السقف، وأسقف البانوراما للمركبات.

وأشار أبو رحمة، إلى أن محلات تركيب زجاج السيارات في العاصمة عمّان شهدت “إقبالا كبيرا”، بالإضافة إلى مراجعة العديد من المواطنين لورش اصلاح “البودي” لتقييم أضرار المركبات وإعادة صيانتها.

وكانت قد تضررت مئات مركبات في مناطق عدة في العاصمة عمّان، وبالأخص في شفا بدران، جراء تساقط البرد مما أدى إلى تحطم زجاجها وتضرر في أجزاء مختلفة من المركبة.

وقال الاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، إنّ المركبة التي تضررت من تساقط البرد أو ما يصنف ضمن “الكوارث الطبيعية” والتي يكون عقدها التأميني “ضد الغير” مستثناة من التعويض.