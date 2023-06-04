الفنان الأماراتي فيصل الجاسم يطرح أغنية “عزيز النفس”/ فيديو

من ألحانه وغنائه، طرح الفنان الإماراتي، فيصل الجاسم أحدث أغنياته المنفردة بعنوان “عزيز النفس”، حيث تنتمي الأغنية الى الأغنيات العاطفية التي تحمل بين طياتها مشاعر الحب وعزة النفس، يقول في مطلعها:

انا عزيز النفس لكني اغليك

مواقفك حطت فقلبي مكانك

حاربت كل الناس شاريك شاريك

وصديت كل الي عذلني عشانك

فعيوني الثنتين شلتك واداريك

وقلب الوفاء بالحب والصدق صانك

في اجمل ايامي من العز كاسيك

وتستاهل اكثر ع الصبر فامتحانك

وقد تعاون فيصل الجاسم، في مكساج ومكس أغنية “عزيز النفس” مع المهندس جاسم محمد، بعد أن قام بعملية التوزيع الموسيقي الموزع زيد عادل، وقام بتنفيذ الأغنية موسيقياً لآلة العود مع الموسيقي صادق جعفر، والجيتار “فرشيد”، والوتريات أحمد طه، والإيقاعات سمير قطان، وتحت إشراف ومتابعة محمد الرئيسي.

وقد عرضت أغنية “عزيز النفس” بفيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية عبر قناة ألحان في “اليوتيوب”، وتم توزيعها وعرضها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب توفرها عبر جميع المكتبات والمنصات الالكترونية المتخصصة في عرض الأغنية الأغنيات أمام الجمهور.