وفاة طفلة بطلقة خاطئة من سلاح في مخيم جرش

جرش – توفيت طفلة في مخيم جرش، اليوم السبت، بعيار ناري أُطلق بالخطأ من سلاح شقيقها.

وقال مصدر أمني إنه قد تم نقلها إلى مستشفى جرش الحكومي، ولكنها فارقت الحياة قبل وصولها، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث.