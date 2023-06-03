المقداد وحسين يؤكدان الحرص على تعزيز التنسيق الثنائي بين سوريا والعراق، ويدينان الاعتداءات التركية على أراضيهما
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جرينتش+2 04:34
مخطط شيطاني.. اسرائيل تسعى لإنشاء “دولة غزة” عبر توسيع مساحة قطاع غزة ليشمل منطقة العريش في سيناء
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