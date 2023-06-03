فلسطيني ينتحل شخصية يهودي ليشغل وظيفة حارس امني!!!

اعتقلت شرطة الاحتلال “الإسرائيلي”، أمس الجمعة، فلسطينيًا من سكان دورا في الخليل، داخل مركز تجاري في “حولون” جنوب “تل أبيب”.

وذكر موقع صحيفة “يسرائيل” هيوم العبرية، أن المعتقل انتحل هوية “إسرائيلي” من سكان الناصرة، وتقدم لوظيفة حارس أمن في المركز التجاري.

وقد تبين أن المعتقل حصل على مسدس من شركة الأمن التي وظفته في المركز، وأنه لديه ماضٍ جنائي كبير.

وكُشفت الحادثة بعد أن وصل إخطار من “الإسرائيلي” الذي انتحلت هويته حول رخصة سلاح مسجلة باسمه، حيث قدم شكوى للشرطة “الإسرائيلية” التي تحركت لاحقا باتجاه الشركة الأمنية وحصلت على معلومات عن مكان المنتحل للهوية ليتبين أنه فلسطيني.

وقد وصفت هذه الحادثة بأنها فشل أمني ذريع لأجهزة أمن الاحتلال، حيث كان من المحتمل أن يستخدم هذا الفلسطيني المسدس لتنفيذ هجوم خطير.