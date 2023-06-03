بسبب 6.4 مليون جنيه.. عادل إمام يقاضي وزير المالية المصري

كشفت تقارير صحيفة أن الفنان عادل إمام قد سجّل دعوى طعن قضائي ضد وزير المالية المصري، بعد فرض ضرائب عليه تقدر قيمتها بنحو 6.4 مليون جنيه ما يعادل (207 آلاف دولار أمريكي).

وطالب المحامي خالد الأشواح، وكيل عادل امام، في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب على الفنان عادل إمام عن مسلسلات “عفاريت عدلي علام”، و”عوالم خفية”، و”فلانتينو”.

ونصت الدعوى، وفق وسائل إعلام مصرية، على أن اشتراك عادل إمام في مسلسل “عفاريت عدلي علام” مُعفى من ضريبة القيمة المضافة، باعتبار أن تصويره قد جرى داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن الأمر ذاته ينطبق على مسلسلي “عوالم خفية” و”فلانتينو”.

وبينت الدعوى أن القرار جاء مجحفا بحق “الزعيم”؛ ما جعله يطعن بـ”بطلان القرار لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة”.

وأوضحت الدعوى أن “خضوع الوعاء للضريبة جاء على سبيل الحصر بهذه الأعمال التي نفذت داخل البلاد بالمنطقة الحرة والأعمال التي نفذت خارج البلاد وأن الأعمال التي قام بها الطاعن نفذت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي معفاة ولم تقدم المأمورية دليلا واحدا على أن هذه الأعمال تخضع للضريبة وإنما اكتفت بإخضاعها بالمخالفة للقانون”.

تجدر الإشارة إلى أن إمام المعروف بلقب “الزعيم” كان قد احتفل خلال الشهر الماضي ببلوغه الـ83 من عمره.

وقد سطعت موهبة إمام للمرة الأولى، حين ظهر على خشبة المسرح برفقة العملاقين فؤاد المهندس وشويكار بالمسرحية الكوميدية “أنا وهو وهي”، التي أنتجت في العام 1963.

وذكر إعلاميون مصريون أن حفل عيد الميلاد أقيم في قصره بالمنصورية، وحضرته النجمة يسرا والفنانة لبلبة والفنانين خالد سرحان ومصطفى هريدي، بالإضافة إلى المخرج رامي إمام، نجل “الزعيم”، وبعض الأقارب والأصدقاء، وعادل سليمان مدير أعمال عادل إمام.