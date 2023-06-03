الوحدات يفوز على جبل المكبر ويتوج بلقب بطولة القدس والكرامة

توّج نادي الوحدات بلقب النسخة الثانية من بطولة “القدس والكرامة”، مساء امس الجمعة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي جبل المكبر الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم جبل المكبر بهدف سجله محمد يامين من ضربة جزاء في الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني، عادل الوحدات النتيجة من ضربة جزاء أيضا عن طريق محمود شوكت. وبينما كانت المباراة تتجه إلى الضربات الترجيحية لحسم المتوّج باللقب، نجح دانيال عفانة في تسجيل الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد أن استغل كرة عرضية، حولها زاحفة في شباك حارس جبل المكبر رامي حمادة.

وقد توج فريق الوحدات بلقب النسخة الأولى من البطولة العام الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية أيضا على جبل المكبر بأربعة أهداف مقابل هدفين.