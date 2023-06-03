مصرع 3 جنود صهاينة، صباح اليوم السبت، في اشتباكات قرب الحدود المصرية، واستشهاد جندي مصري شجاع نفّذ العملية

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، مقتل عنصر أمن مصري عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، إنه “فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

وأكد المتحدث أنه “جاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة”.

وكان 3 جنود إسرائيليين قد قُتلوا، صباح اليوم السبت، في حادثة إطلاق نار استهدفت قوة عسكرية في منطقة محيطة بمعبر نيتسانا عند الحدود مع مصر.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن إطلاق النار وقع في منطقة “لواء فاران” قرب الحدود المصرية، ما أدى لمقتل جندي ومجندة.

وبين أنه مسلح اخترق الحدود فجر اليوم وقتل المجند والمجندة، وبعد ساعات عاود فتح إطلاق النار في محيط المنطقة، ما أدى لمقتل جندي وإصابة آخر بجروح طفيفة، وتم تصفية المنفذ.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن المنفذ شرطي مصري، ويجري التحقيق في الحادثة بالتعاون مع الجيش المصري.

ووصف ناطق عسكري إسرائيلي الحدث بأنه صعب ومعقد، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تظهر أنه تم عند الساعة 2:30 فجرًا، إحباط محاولة تهريب مخدرات، وعند الساعة السادسة صباحًا فقدت آثار جنديين وعثر عليهما عند نحو السعاة الثامنة، جثتين هامدتين في مكانين مختلفين.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ثلاثة مجندين في تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية، وذلك بعد إعلان استشهاد جندي مصري خلال الاشتباكات التي حدثت أثناء عمليات التمشيط.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ” نعلن عن مقتل مجند ثالث في الاشتباك مع المسلح المصري صباح اليوم، وإصابة مجند رابع”.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الرقابة العسكرية فرضت حظرًا على نشر معظم تفاصيل حادثة حدود مصر.

ومن جانبه، قال موقع والا العبري، إن حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بحشد قواته في المنطقة، وأخلى المصابين إلى مستشفى سوروكا.

ورجحت التحقيقات الإسرائيلية الأولية أن المسلح هو من قتل الجنديين والمجندة في وقت سابق فجر السبت، فيما أشارت تقارير عن وسائل إعلام عربية إلى أن القتيل المشتبك كان يلبس زيا عكسريا مصريا، وليس من الواضح إن كان متخفيا أم فعلا ضمن إطار خدمته، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلي “كان” أن المُشتبِك هو جندي مصري.

وقال الجيش الإسرائيلي إننا نحقق، بالتعاون مع الجيش المصري، في العملية التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين قرب الحدود.

ووفق مصادر إسرائيلية، فإن مسلحا واحدا اشتبك مع دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، بعد ساعات من مقتل المجندين، وتسبب بإصابات اثنين، فيما شاركت مروحية حربية إسرائيلية واحدة على الأقل في التمشيط.

ويجري الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط وبحث في المنطقة تحسبا من وجود مسلحين آخرين.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه عثر على الجندي والمجندة وقد فارقا الحياة خارج برج المراقبة بعد فقدان الاتصال معهم، ووفق التقديرات الإسرائيلية فإنهما قتلا بين الساعات السادسة والسابعة صباحا.

وأضافت أنه قرابة الساعة الثانية فجرا جرى إحباط محاولة تهريب مخدرات على بعد 3 كيلومترات من نقطة المراقبة، وأن المهربين استخدموا السلالم وسمع صوت إطلاق رصاص خلال عملية التهريب.

وأوضحت المصادر أن المجندين أبلغا عن سماع أصوات إطلاق نار، وعثر عليهما لاحقًا بجوار برج المراقبة.

وأنهى وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، مشاورات أمنية مع كبار القادة العسكريين ورئيس أركان الجيش وكبار ضباط الأجهزة الأمنية.

وفي بيان سابق، صدر عن المتحدث باسم الجيش قال إن الحدث تحت الرقابة العسكرية ويمنع نشر أية تفاصيل عن المصابين أو حالة الإصابتين، وأنه يجري التحقق من الحدث.